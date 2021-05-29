Petrol taşıyan tanker sürüklendi kıyıya 300 metre kala durduruldu! Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. Tanker, kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi. Olay nedeniyle kapanan boğaz trafiği, dün gece geç saatlerde açıldı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmayan olayın ardından tanker, Ahırkapı'ya demirletildi.