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    • 29.05.2021 17:44
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    'de bölücü 'nın silah ve mühimmatları ele geçirildi

    'nin ilçesinde 'ya yönelik operasyonda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait parça, 3 şarjör ve 35 mühimmat, silahı, 2 başlıklı ve 2 başlıksız mühimmatı ile 2 sevk fişeği, elektrikli fünye, el bombası, 6 pil ve 3 çift ayakkabı ele geçirildi.

    Bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, görevlilerince, bölücü /KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Ortakçı-1 Operasyonu başlatıldı.

    Bu kapsamda 'nın Yeşiltaş köyü kırsalında dün yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait parça, 3 şarjör ve 35 mühimmat, silahı, 2 başlıklı ve 2 başlıksız mühimmatı ile 2 sevk fişeği, elektrikli fünye, el bombası, 6 pil ve 3 çift ayakkabı ele geçirildi.

    Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.

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    Haberler Güncel Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatları ele geçirildi