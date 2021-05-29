İLKER AKSUM KİMDİR?

İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezundur.

Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başladı. 1994 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü ise Hamlet oyununda Ophelia karakteridir.

1997 senesinde ise Olacak O Kadar programıyla ilk televizyon deneyimini yaşadı. Daha sonra bir çok dizide ufak roller alan İlker Aksum, bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer aldı, bu dizide canlandırdığı iç güveysi damat Ruşen karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. İlker Aksum, 2006'da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet filmi ile 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.