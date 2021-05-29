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    İlker Aksum kaza geçirdi! , kaç yaşında? nasıl?

    , kaç yaşında? Kaza geçiren ünlü oyuncu nasıl? Adana'da oyuncu İlker Aksumun kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Esnaf tarafından araçtan çıkarılan Aksum hastaneye kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından İlker Aksum kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

    takvim.com.tr
    İlker Aksum kaza geçirdi! İlker Aksum kimdir, kaç yaşında?

    İlker Aksum kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi. Araçta sıkışan Aksam, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı. Peki; İlker Aksum sağlık durumu nasıl? İlker Aksum kimdir? İşte yanıtı!

    İLKER AKSUM SAĞLIK DURUMU

    Son olarak final yapan 'Ramo' dizisinde rol alan oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı.

    Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı'na geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı.

    Yol kenarına savrulan araçta sıkışan 50 yaşındaki oyuncu, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.

    İlker Aksum, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan oyuncu, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

    İLKER AKSUM KİMDİR?

    İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezundur.

    Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başladı. 1994 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü ise Hamlet oyununda Ophelia karakteridir.

    1997 senesinde ise Olacak O Kadar programıyla ilk televizyon deneyimini yaşadı. Daha sonra bir çok dizide ufak roller alan İlker Aksum, bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer aldı, bu dizide canlandırdığı iç güveysi damat Ruşen karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. İlker Aksum, 2006'da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet filmi ile 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

        7 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49'uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sunuculuğunu İclal Aydın ile birlikte yapmıştır.

        İlker Aksum'un, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylan Biradeler gibi isimlerle çok eski yıllara dayanan dostlukları vardır.

        Biz Size Aşık Olduk, Beşik Kertmesi, Aşk Olsun, Yabancı Damat, Küçük Kıyamet, Güz Sancısı, Kara Yılan, Canım Ailem, Vavien, Ejder Kapanı, Muhteşem Yüzyıl, Sen de Gitme, Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Kötü Yol, 20 Dakika, Mutlu Aile Defteri, Tatar Ramazan, Kadim Dostum, Aşk Olsun, Yeşil Deniz, Ne Diyosuun, Çilek ve Mehmetçik Kut'ül Amare gibi yapımlarda rol alan İlker Aksum, şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Hasan karakterine hayat vermektedir. İlker Aksum, 1.80 metre boyunda, 84 kilo ve İkizler burcudur.
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