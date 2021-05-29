Bakanlığın sosyal medya hesabından Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün kıyısındaki bir bölgede oluşan sarımtırak görüntüye ilişkin açıklama yapıldı.
Salda Gölü'nün bugünkü ve iki yıl önceki fotoğraflarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Salda Gölü kıyısında oluşan renk değişikliği göl çevresindeki çamlık ve sazlık alanlarda polenlerden ve ağaç birikintilerinden kaynaklanmaktadır. Polen patlamaları, bahar aylarında yaşanan doğal bir süreçtir. Mevsimsel olan görüntü her yıl dönemsel olarak gerçekleşmektedir.
Salda Gölü'nde bilim insanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte uluslararası düzeyde katılımcı ve şeffaf bir koruma çalışması yürütülmektedir. Göl kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddialar tamamen asılsızdır."
Öte yandan, Bakanlığın sosyal medya hesabından "Salda hep güzel kalacak" mesajıyla Salda Gölü'nün eski ve yeni haline ilişkin bir de video paylaşıldı.
BURDUR VALİSİ DE AÇIKLAMIŞTI
Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün kıyısındaki bir bölgede oluşan sarımtırak görüntüye ilişkin Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Çam ormanlarının ve sazlıkların oluşturduğu polenler gölün çekildiği noktada bu sarımtırak görüntüyü meydana getirdi." dedi.
Vali Arslantaş, halk plajı bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün ülkenin ve ilin en önemli tabiat varlıklarından biri olduğunu söyledi.
Salda Gölü'nde bu yıl mevsimsel sebeplerden kaynaklı olarak su seviyesinde yaklaşık 40 santimetrelik bir düşüşün meydana geldiğini belirten Arslantaş, "Göl suyu çekilince göl tabanındaki balçıklar ortaya çıktı. Bunu alanın tamamını gezerek görebiliyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi gölümüzün çevresinin tamamı çam ormanlarıyla yer yer sazlıklarla kaplı. Çam ormanlarının ve sazlıkların oluşturduğu polenler gölün çekildiği noktada bu sarımtırak görüntüyü meydana getirdi." ifadelerini kullandı.