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    • 20.05.2021 18:27
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    Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı 'dan '' açıklaması

    Çevre ve Şehircilik Bakanı , " ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze () arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız" açıklamasında bulundu.

    AA
    Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

    Çevre ve Şehircilik Bakanı , " ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze () arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız" açıklamasında bulundu.

    SALDA İÇİN ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK
    "(Salda Gölü) Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. İki kilometre içerisine kesinlikle araç giremeyecek. Gölün etrafı yaklaşık 43 kilometre. 43 kilometrelik bisiklet yolu yapılmasını planladık. Bu yıl yolun hemen hemen yarısını tamamlayacağız, seneye de tamamını bitirmek suretiyle vatandaşlarımız gölün etrafında huzurlu ve güvenli şekilde bisiklete binebilecek."

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