9. Fetih Kupası İstanbul'da gerçekleşti! 30 ülkeden 200’e yakın sporcu yay gerdi

İstanbul Fethi'nin 568. yıl dönümünde gerçekleşen 9. Fetih Kupası İstanbul'da yapıldı. Kupaya, 30'un üzerinde 200'e yakın sporcu katıldı.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yılını kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih Kupası'nın 9.'su 27-29 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenen organizasyona bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 200'e yakın sporcu katıldı. Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon olan 9. Uluslararası Fetih Kupası, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yoğun Covid-19 tedbirleri altında gerçekleştirdi. Final müsabakalarının arından yapılan ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yönetimiyle katıldı. Törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı.

Törende açılış konuşması yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu yıl İstanbul'un fethin 568. yıl döneminde şölenimizi pandemi koşullarına göre yapıyoruz. Geçen sene yaptığımız 8. organizasyonumuz dünyada örnek gösterildi. Bugün farklı ülkelerden yaklaşık 200 sporcuyu ağırladık. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Dünyada tek olan bir organizasyon. Geleneksel okçularla modern okçuların aynı anda yarıştığı bir turnuva. Bakanımıza, Dünya Etnospor Federasyonu Başkanımıza, Valimize, Milletvekillerimize, sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Yarışan yerli-yabancı bütün sporcularımıza konuklarımıza teşekkür ediyorum. Sporun barış ve kardeşlik iklimini hep birlikte yaşadık. 9.Uluslararsı Fetih Kupamız hayırlı olsun" dedi.



"İNŞALLAH SENEYE DAHA BÜYÜK BİR ETKİNLİK YAPACAĞIZ"

Törende açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Okçular Vakfı'na geleneksel okçuluğu Türkiye'de bu kadar destekledikleri için teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanından sporcuların gelmesine alışkınız ama geçen sene ve bu sene kısıtla dolayısıyla daha az ülkeyle bu etkinliği yapıyoruz. Ama inşallah seneye salgını da geride bırakmış bir şekilde çok daha büyük bir etkinlik yapacağız. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların gelişmesiyle ilgili doktora burs programımızı ilan ettik. Doktora tezi, gerekse sporlar ve oyunlarla ilgili olan başarılı doktora adaylarını dünyanın neresinde olursa olsun burslarımızla destekliyoruz. Gerçekten dünyanın bir buhran döneminden geçtiğini düşünüyorum sadece salgından dolayı değil, sosyal yön itibariyle de. Milletlerin birbirine karşı güven bunalımı yaşadığı ve dünyada azınlıklara karşı maalesef çok daha menfi tavırların takınıldığı bir dönem. İnşallah bu dönemler geride kalır. Sanki dünyanın bir fethe ihtiyacı var. Gönüllerin yeniden fethedilmesine ihtiyaç var. Bu gönüllerin fethi inşallah bir fetih milleti olan milletimize nasip olur. Yaşayışıyla, çalışkanlığıyla, doğruluğu ve dürüstlüğüyle inşallah yeniden bizim milletimiz dünyaya örnek olur ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bu fethi yaşamak nasip olur diyorum" ifadelerini kullandı.



"BİZE FETİH ONURUNU YAŞATAN ECDADIMIZIN RUHU ŞAD OLSUN"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, özel bir günde güzel bir organizasyona imza atıldığını belirterek, "Okçuluk Vakfı'na, başkanına ve yönetime şükranlarımı sunuyorum. Böyle güzel bir organizasyonu 9. kez İstanbulumuzda yaşattıkları için. Bugün bu güzel müsabakaya katılan dost ülkelerden gelen bütün sporcularımızı yürekten kutuluyorum. Ödül alan bütün sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Bugün İstanbul için çok özel bir gün. İstanbul'un 568. seneyi devriyesi bugün. Bize bu onuru yaşatan, çağ kapatıp yeni çağ açan, bu cihan devletinin cihan başkenti yapan Fatih Sultan Mehmet Han ecdadımızın ruhu şad olsun. Minnetlerimizi her zaman gönülden gönderiyoruz. Allah onların şefaatlerini bizlerin üzerinden eksiltmesin" diye konuştu.



 "ÇITAYI HER ALANDA YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödül veren ve ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü birlikte icra ediyoruz. Pandemi nedeniyle kısıtlı olsa da aynı heyecanı ve coşkuyu yaşıyoruz. Fetih karanlıktan aydınlığa çıkış fetih adaleti öne çıkarmak. Fetih zulmün karşısında gerektiğinde eliyle gerektiğinde diliyle var olmaktır. Fetih gönüllere girmektir. Fetih insana değer vermek insan için gayret göstermektir. İşte bu ruhla şanlı ecdadımızdan almış olduğumuz kutlu sancağı millet olarak gençlerimizin öncülüğünde ilelebet payidar kılacağız. Bu mukaddes şehri bize emanet eden, o güzel kumandanı ve güzel askerlerini rahmetle yad ediyorum. Tabii ki bu şehri bugünlere getiren, bu şehirde emeği olan gayreti olanları da rahmetle yad ediyorum. Bugün 9. Fetih Kupası. Bu anlamda sporda var oluşumuz ve spordaki çıtamızı da yukarı taşıyoruz. Her branşta iddiamız var. Daha önce sporcu bulamadığımız branşlarda sporcularımız madalyalarla bizi temsil ediyor. Bilimde, sanatta, kültürde, sporda her alanda çıtayı yukarıya taşıyacağız. Bu güzel tabloda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



9. Fetih Kupası'nda dereceye giren ve madalya alan sporcular şu şekilde:

MAKARALI YAY ERKEK

1. Mike Schloesser-Hollanda

2. Nicolas Gırard-Fransa

3. Domagoj Buden-Hırvatistan

MAKARALI YAY BAYAN

1. Jody Vermeulen-Hollanda

2. Lisell Jaatma-Estonya

3. Amanda Milinaric -Hırvatistan

KLASİK YAY ERKEK

1. Sjef Van Den Berg

2. Harun Kırmızıtaş

3. Don Olaru-Moldovya

KLASİK YAY BAYAN

1. Alexandra Mirca-Moldovya

2. Ana Gabriela

3. Elisabeth Straka -Avusturya

GELENEKSEL YAY KADIN MENZİL

1. Fatma Ayvacı

2. Şebnem Saliha Çakıroğlu

3. Nagihan Tunç

GELENEKSEL YAY ERKEK MENZİL

1. Peter Bogar-Slovakya

2. Fatih Yıldız-Türkiye

3. Mehmet Demir- Türkiye

PUTA KOŞUSU BÜYÜK BAYANLAR

1. Sena Keçeci

2. Nadezhda Kharıtonova

3. Beyzanur Akhan

PUTA KOŞUSU BÜYÜK ERKEKLER

1. Oğuz Okçu

2. Bayram Koçak

3. Yutymak Muradil Uulu