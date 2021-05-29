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    Son dakika: İstanbul merkezli 9 ilde düğmeye basıldı! FETÖ’nün yapılanmasına operasyon

    Son dakika haberi... İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 7’si tutuklandı. Ayrıca, bir firari zanlının da yurt dışında olduğu tespit edildi.

    İstanbul merkezli 9 ilde düğmeye basıldı!

    nca, FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç asker ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Mayıs'ta İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf binbaşı, teğmen ve astsubay ile ihraç askeri öğrencilerin de bulunduğu zanlılardan 15'i yakaladı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 7'si etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından emniyetten serbest kaldı.

    Sağlık kontrolünden geçirilerek dün adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ayrıca, firari zanlının da yurt dışında olduğu tespit edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul merkezli 9 ilde düğmeye basıldı! FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon