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    • 28.05.2021 12:51
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    açılışı öncesi son hazırlıklar! 25 ton gül suyu serpiştirildi

    Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan için hazırlıklar tamamlandı. LED ekranların kurulduğu meydanda vatandaşlar için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Özel harekat polisleri ise çatılarda konuşlandırıldı. Ayrıca meydana getirilen Isparta Belediyesinin kamyonetinden ise çevreye hortumla gül suyu serpiştirildi.

    Taksim'de yapılan camiye 25 ton gül suyu

    Başkan 'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan için hazırlıklar tamamlandı. Cuma namazı kılınmasının ardından ibadete açılacak olan cami için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisleri ise camiyi gören binaların çatısına konuşlandırıldı. Öte yandan, camiye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insan alınması nedeniyle meydanda tören için LED ekranlar kuruldu.



    Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi için de platform oluşturuldu. Vatandaşların namaz kılması için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Ayrıca meydana getirilen Isparta Belediyesinin kamyonetinden ise çevreye hortumla gül suyu serpiştirildi. Cami açılışına gelen vatandaşlar ise cep telefonlarıyla camiyi görüntüledi.

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    Taksim'e yapılan cami bugün açılıyor
    Haberler Güncel Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar! 25 ton gül suyu serpiştirildi