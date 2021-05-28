-Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. (Fatih Sultan Mehmet)

-Ey benim ünlü ve sadık komutanlarım! Tarife hacet yoktur ki, şimdi sahip olduğunuz şu devlet ve memleket nice mücadele ve zorluklarla kazanılmış ve atadan dededen bize intikal etmiştir. İçinizde bahtiyar olanlar o mücadele ve zorluklara bizzat ortaktırlar. (Fatih Sultan Mehmet)

-"Gidin kralınıza söyleyin benim gücümün yettiği yere onun hayalleri bile ulaşamaz." İstanbul'un Fethinin 568. yılı mübarek olsun.