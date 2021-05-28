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    • 29.05.2021 01:46
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    İstanbul’un fethi mesajları 2021! , !

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde İstanbul’un fethi mesajları 2021 sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Bugün tarihin dönüm noktalarından biri olan, unutulmaz İstanbul’un fethinin 568.yıldönümü kutlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1953’te İstanbul’u fethedince bir çağ bitmiş ve yerine yenisi başlamıştı. Vatandaşlar bu özel günde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak istiyor ve , araştırmasını yapıyor. İşte haberimizde yer alıyor…

    takvim.com.tr
    İstanbul’un fethi mesajları 2021!

    İstanbul'un fethi mesajları 2021! İstanbul fethi ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tarihe adını altın harflerle yazdıran Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 568 yıl önce fethetmişti ve her yıl bu Türk tarihindeki önemli olay coşkuyla kutlanıyor. Pandemiden dolayı etkinlikler yapılamasa da sosyal medyadan paylaşımlar yapılmak isteniyor. İşte İstanbul'un fethi mesajları…

    İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLER

    -İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Bunu gerçekleştirecek ordunun kumandanı ne mutlu kumandan ve askeri ne mutlu askerdir. (Hz. Muhammed)

    -Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. (Fatih Sultan Mehmet)

    -İki büyük cihanın kesinti noktasında Türk vatanının ziyneti Türk tarihinin serveti Türk milletinin gözbebeği İstanbul bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. (Atatürk)

    -Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum. (Fatih Sultan Mehmet)

    -Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. (Fatih Sultan Mehmet)

    -Ey benim ünlü ve sadık komutanlarım! Tarife hacet yoktur ki, şimdi sahip olduğunuz şu devlet ve memleket nice mücadele ve zorluklarla kazanılmış ve atadan dededen bize intikal etmiştir. İçinizde bahtiyar olanlar o mücadele ve zorluklara bizzat ortaktırlar. (Fatih Sultan Mehmet)

    -"Gidin kralınıza söyleyin benim gücümün yettiği yere onun hayalleri bile ulaşamaz." İstanbul'un Fethinin 568. yılı mübarek olsun.

        -"Yɑ ben İstɑnbul'u ɑlırım yɑ İstɑnbul beni"Fɑtih Sultɑn Mehmet İstanbul'un fethinin 568.yılı kutlu olsun

        -Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul'un Fethinin 568. yılı kutlu olsun Ne de güzel söylemiş şair "Ana gibi Yâr, İstanbul gibi diyar olmaz"

        -Alemlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'in övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya kenti İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, O'nun kumandasındaki karaman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümünü kutluyorum

        -İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

        -Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutlu yorum

        -Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin ……. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

        -İstanbul'un fethinin 568. yıldönümünün bütün milletimize hayırlar getirmesi temennisiyle, başta fethin mimarı Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri olmak üzere, bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.
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        Haberler Güncel İstanbul’un fethi mesajları 2021! İstanbul fethi ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları, sözleri!