İstanbul'un fethi mesajları 2021! İstanbul fethi ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tarihe adını altın harflerle yazdıran Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 568 yıl önce fethetmişti ve her yıl bu Türk tarihindeki önemli olay coşkuyla kutlanıyor. Pandemiden dolayı etkinlikler yapılamasa da sosyal medyadan paylaşımlar yapılmak isteniyor. İşte İstanbul'un fethi mesajları…
İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLER
-İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Bunu gerçekleştirecek ordunun kumandanı ne mutlu kumandan ve askeri ne mutlu askerdir. (Hz. Muhammed)
-Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. (Fatih Sultan Mehmet)
-İki büyük cihanın kesinti noktasında Türk vatanının ziyneti Türk tarihinin serveti Türk milletinin gözbebeği İstanbul bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. (Atatürk)
-Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum. (Fatih Sultan Mehmet)
-Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. (Fatih Sultan Mehmet)
-Ey benim ünlü ve sadık komutanlarım! Tarife hacet yoktur ki, şimdi sahip olduğunuz şu devlet ve memleket nice mücadele ve zorluklarla kazanılmış ve atadan dededen bize intikal etmiştir. İçinizde bahtiyar olanlar o mücadele ve zorluklara bizzat ortaktırlar. (Fatih Sultan Mehmet)
-"Gidin kralınıza söyleyin benim gücümün yettiği yere onun hayalleri bile ulaşamaz." İstanbul'un Fethinin 568. yılı mübarek olsun.