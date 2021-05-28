Karneler nasıl verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneler E-Okul'dan mı verilecek?

5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri yüz yüze yapılan sınavlar veya birinci dönem sınav notlarına göre karnelerini alacak. İkinci dönem sınavlarına katılan ancak düşük alan öğrenciler için MEB öğrencilere yüz yüze yapılacak yeni sınavlara katılma hakkı tanıdı.

Dileyen öğrenciler ise birinci dönem karne notlarını ikinci döneme yansıtabilecek. Öğrencilerin aileleri tercih ettikleri yöntemi 26 Mayıs tarihine kadar yazılı veya e-posta yoluyla okullara bildirecek.

Lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerinin ikinci dönem yapılacak sınavlara katılıp katılmaması tercihe bırakıldı. Sınavlara katılmak istemeyen öğrenciler okullara başvuru yaparak birinci dönem notlarına göre değerlendirilecek. Yüz yüze yapılan sınavlara katılmayı tercih eden öğrencilerin karne notları ise bu sınavlardan aldıkları notlara göre belirlenecek.