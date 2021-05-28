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    • 28.05.2021 13:39
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    ? İlkokul, ortaokul, lise karneler E-Okul'dan mı verilecek?

    ? İlkokul, ortoakul, lise öğrenciler karnelerin nasıl verileceğini merak ediyor. Karneler E-Okul'dan mı verilecek sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2.dönem karnelerin dağıtılmasına ilişkin açıklama yaptı. MEB Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada “ Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim öğretimi devam ettirmeliyiz” ifadelerini kullanmış ve karnelerin nasıl verilebileceğini duyurmuştu.

    takvim.com.tr
    Karneler nasıl verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneler E-Okul'dan mı verilecek?

    Karneler nasıl verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneler nasıl verilecek sorularına öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Okullarda 2. dönemin sona ermesine sayılı bir süre kaldı. Karnelerin E-Okul'dan mı yüz yüze mi verileceği merak edilen konulardan birisi oldu. Peki 2021 2. dönem karneler nasıl verilecek? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgili açıklaması!

    KARNELER NASIL VERİLECEK?

    MEB Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada " Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim öğretimi devam ettirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı arzularının yüz yüze karne verebilmek olduğunu ifade etti. İlerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı karne dağıtım sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak.

    KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

    İlkokul 1,2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerine sınav uygulanmamaktadır. Öğrenciler 1. dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre, kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

    İlkokul 4. sınıf öğrencileri diledikleri takdirde sınavlara katılabilir. Sınav neticesinde oluşan puanlama öğrencilerin karnelerine yansıtılır. Sınavlara katılmayan öğrenciler ise birinci dönem notlarına göre değerlendirilecek.

        5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri yüz yüze yapılan sınavlar veya birinci dönem sınav notlarına göre karnelerini alacak. İkinci dönem sınavlarına katılan ancak düşük alan öğrenciler için MEB öğrencilere yüz yüze yapılacak yeni sınavlara katılma hakkı tanıdı.

        Dileyen öğrenciler ise birinci dönem karne notlarını ikinci döneme yansıtabilecek. Öğrencilerin aileleri tercih ettikleri yöntemi 26 Mayıs tarihine kadar yazılı veya e-posta yoluyla okullara bildirecek.

        Lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerinin ikinci dönem yapılacak sınavlara katılıp katılmaması tercihe bırakıldı. Sınavlara katılmak istemeyen öğrenciler okullara başvuru yaparak birinci dönem notlarına göre değerlendirilecek. Yüz yüze yapılan sınavlara katılmayı tercih eden öğrencilerin karne notları ise bu sınavlardan aldıkları notlara göre belirlenecek.

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        Haberler Güncel Karneler nasıl verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneler E-Okul'dan mı verilecek?