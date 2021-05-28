Karneler nasıl verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneler E-Okul'dan mı verilecek?

Karneler nasıl verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneler nasıl verilecek sorularına öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Okullarda 2. dönemin sona ermesine sayılı bir süre kaldı. Karnelerin E-Okul'dan mı yüz yüze mi verileceği merak edilen konulardan birisi oldu. Peki 2021 2. dönem karneler nasıl verilecek? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgili açıklaması!
KARNELER NASIL VERİLECEK?
MEB Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada " Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim öğretimi devam ettirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı arzularının yüz yüze karne verebilmek olduğunu ifade etti. İlerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı karne dağıtım sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak.
KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?
İlkokul 1,2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerine sınav uygulanmamaktadır. Öğrenciler 1. dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre, kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.
İlkokul 4. sınıf öğrencileri diledikleri takdirde sınavlara katılabilir. Sınav neticesinde oluşan puanlama öğrencilerin karnelerine yansıtılır. Sınavlara katılmayan öğrenciler ise birinci dönem notlarına göre değerlendirilecek.