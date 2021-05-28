TBMM İklim Komisyonu'nda bilgi veren uzmanlar özellikle Ekvator bölgesindeki, "Hadley hücreleri" olarak nitelendirilen sıcak hava kütlelerinin Türkiye üzerinde dönmeye başladığını, bunun da kuraklıkla sonuçlandığını kaydetti. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Dabanlı, yaptıkları çalışma sonucunda dört ila 15 yıl arasında Türkiye'de kuraklık görülebileceğini söyledi. Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberinde yer verdiği uzmanların görüşlerine göre, iklim değişikliğiyle birlikte peribacaları gibi doğal kültür varlıkları da hızla aşınıp yok olma tehlikesi altında. İşte Türkiye'yi bekleyen sorunlar...
EL NİNO ETKİSİ
İklim değişikliğinde önemli yeri olan ve "güney salınımı" olarak nitelendirilen, "El Nino" ve "La Nina" olaylarının Türkiye'deki iklime etkisi olup olmadıklarını araştırdıklarını açıklayan Doç. Dr. Dabanlı, "Şöyle bir sonuç çıktı: El Nino, çok kurak yaşadığımız zaman, El Nino yılından bir yıl sonra da ülkemizde bunun etkisinin görülebileceği ortaya çıktı. La Nina olayında da, soğuk dönem diyebileceğimiz o dönemde de bir yıl sonrasında çok yüksek kuraklık görülme ihtimali ortaya çıkmış oldu" dedi. Dabanlı, sıcaklıkların sürekli artması halinde Türkiye'nin yağış rejiminde de sürekli azalma olacağını belirterek, "ekstrem yağışlar sabit kalacak" değerlendirmesini yaptı.
PERİBACALARI YOK OLABİLİR
İklim değişikliğinin kültür varlıklarını da vuracağını ifade eden Doç. Dr. Dabanlı, peribacaları için tehlike çanları çaldığını şöyle ifade etti: "İklim değişikliğinin turizm üzerinde yüzeysel mekanik çözülmeyi artıracağı açık, bu da örnek Kapadokya'daki peribacalarının veya benzer doğal kültür varlıklarının daha hızlı aşınıp tehlike altında olacağını gösteriyor. Elbette ki özellikle deniz kıyısında, İstanbul'da ve diğer Ege kıyıların da denize sıfır olarak konumlanan çok sayıda tarihî eserimiz var. Deniz seviyesi yükseldiğinde, bu mekanik ve kimyasal ayrışmalar sonucu sıcaklık farkları arttıkça bunların hasar görme ihtimali çok yüksek. AB ve Yunanistan'da kültür varlıklarını iklim değişikliğine karşı korumak için uygulamaya konulan Herakles Projesi, Türkiye'de uygulamada değil. Böyle korumaya dönük bir çalışma henüz yapılmış değil."