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    • 28.05.2021 08:47
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    Dışişleri Bakanlığından "" açıklaması: Kararı memnuniyetle karşılıyoruz

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "'in işgal altındaki topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararı memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

    Dışişleri Bakanlığından Filistin açıklaması

    Dışişleri Bakanlığı, 'nin (İHK) 27 Mayıs tarihli nda kabul edilen ve 'in işgal altındaki topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
    "BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 27 Mayıs tarihli Filistin Özel Oturumunda kabul edilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

    İHK'nın bu kararını, İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak ayrım gözetmeksizin uyguladığı aşırı, orantısız ve yasadışı güç kullanımı başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesine ve ilgili İsrail makamlarının bu eylemlerden sorumlu tutulmasının sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.

    Ülkemiz sözkonusu uluslararası soruşturma komisyonunun çalışmalarına her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazırdır."

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığından "Filistin Özel Oturumu" açıklaması: Kararı memnuniyetle karşılıyoruz