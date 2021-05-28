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    • 28.05.2021 09:58
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    SON DAKİKA: merkezli 6 ilde FETÖ'ye şafak baskını: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi! merkezli 6 ilde 'ne (FETÖ) yönelik 56 adreste 46 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, operasyon anları kameralara yansıdı.

    DHA
    6 ilde şafak baskını! FETÖ'cüler uykuda yakalandı

    İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 56 adreste 46 kişiye operasyon düzenlendi.



    ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, operasyon anları kameralara yansıdı.



    AKTİF ÖĞRENCİ YAPILANMASINA OPERASYON
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sabah 05.00'da FETÖ'nün aktif öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi.


        İstanbul merkezli 6 ilde 56 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Polis Akademisi'nde öğrenim görürken FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesi ile ilişiği kesilen, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklarının devam ettiği tespit edilen 46 eski Polis Akademisi öğrencisine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.




        Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon anları kameraya yansıdı.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'ye şafak baskını: Çok sayıda kişi gözaltına alındı