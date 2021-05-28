İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 56 adreste 46 kişiye operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, operasyon anları kameralara yansıdı.
AKTİF ÖĞRENCİ YAPILANMASINA OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sabah 05.00'da FETÖ'nün aktif öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi.