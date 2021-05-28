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    • 28.05.2021 10:19
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    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür 'nun erken seçim istemesinin nedenini yazdı!

    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, her fırsatta erken seçim naraları atan Genel Başkanı ’nu köşesine taşıdı. Övür, Kılıçdaroğlu’nun erken seçim istemesinin altında yatan sebepleri sıralarken “Devreye sokulan kirli algı operasyonlarının ona tıpkı Biden gibi seçim zaferi getireceğine inanıyor” ifadelerini kullandı.

    İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından ilgili bölüm:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağa girip eşiyle börek açarak veya yeni kuşaklara seslenerek yürüttüğü PR çalışmasına ilk başlangıçta CHP tabanı da bir anlam veremedi.

    Çünkü hepsinin kafasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında kesin kaybeder" düşüncesi vardı. Ayrıca kendisi de başından beri "Parti başkanları aday olmamalı ve cumhurbaşkanı tarafsız olmalı" tezini savunduğu için aday olmayacağı bekleniyordu.


    Kılıçdaroğlu'nun aday olma hazırlığı büyük oranda, CHP içinde aday olmayı düşünen belediye başkanlarıyla ilgili tartışmaları sonlandırma çabası olarak yorumlandı.

        Şimdi ise durum biraz farklı... CHP içinde Tuncay Özkan gibi "Kesin kazanır" diye yüksek sesle övgü düzenler olduğu gibi "Neden olmasın?" deyip bambaşka bir rüzgâr estirenler de var.

        O rüzgârcılara göre, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla bir taşla birkaç kuş vurulması mümkün. İlk sırada tabii CHP tabanı ve sosyolojisini Abdullah Gül gibi ağır bir yükü taşımaktan kurtarmak var.

        İkinci sırada, seçim ikinci tura kalır ve Kılıçdaroğlu kazanırsa tadından yenmez. Ama kaybederse bu kez de yeni isimlerin önü açılır ve CHP büyüme şansı bulur. Taban böyle bakıyor.

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        İşte Kılıçdaroğlu'nun erken seçim istemesinin nedenini
        Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim istemesinin nedenini yazdı!