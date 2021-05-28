İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından ilgili bölüm:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağa girip eşiyle börek açarak veya yeni kuşaklara seslenerek yürüttüğü PR çalışmasına ilk başlangıçta CHP tabanı da bir anlam veremedi.
Çünkü hepsinin kafasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında kesin kaybeder" düşüncesi vardı. Ayrıca kendisi de başından beri "Parti başkanları aday olmamalı ve cumhurbaşkanı tarafsız olmalı" tezini savunduğu için aday olmayacağı bekleniyordu.
Kılıçdaroğlu'nun aday olma hazırlığı büyük oranda, CHP içinde aday olmayı düşünen belediye başkanlarıyla ilgili tartışmaları sonlandırma çabası olarak yorumlandı.