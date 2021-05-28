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    • 28.05.2021 10:25
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    FETÖ'nün sınav farelerine operasyon! 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı

    Son dakika haberi... 'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, nda polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

    FETÖ'nün sınav farelerine operasyon!

    Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında, 28.05.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün sınav farelerine operasyon! 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı