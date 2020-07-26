Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethin sembolü olarak ilen ettiği 'kılıç hakkı' olarak camiye çevirdiği Ayasofya'nın yeniden açılışında Diyanet İşleri Başkanı Pror. Ali Erbaş hutbeye fethi sembol eden kılıçla çıktı.

Türkiye'deki bazı kesimler de sosyal medya üzerinden bir karalama kampanyası başlatarak kılıçla Ayasofya'da verilen resmi "rahatsız edici" buldu.

İnsanlık tarihinde ve devlet yönetiminde önemli bir sembol olan kılıç, Krallık yönetiminin devam ettiği İngiltere'de kraliçe tarafından hala kullanılıyor

Kraliçe şövalyelik ünvanı verilen kişileri kılıçla kutsayarak unvanı resmileştiriyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın minbere kılıçla çıkmasından rahatsız olanlar, kraliçenin kılıçla yaptığı Kraliyet ritüelini modernlik olarak kabul ediyor.