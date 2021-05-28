Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırlandı.
"TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIĞA ULAŞMAK İÇİN..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hazırlanan kamu spotunun ikincisini paylaştı.
Koca paylaşımında, "Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs salgınından önceki hayata geri dönülebilmesi için aşılamanın öneminin vurgulandığı kamu spotları, "Eski normallerimize yeniden dönmek, işleri tekrar yoluna koymak, koronavirüsün yıkıcı etkilerinden korunmak için kollarımızı sıvıyoruz." ifadeleriyle başlıyor.
Koronavirüs aşılamasına ilişkin çeşitli bilgilerin yer aldığı videolarda, aşının ikinci dozunun yapılmasının ardından bağışıklığın gelişmesinin genellikle birkaç hafta sürdüğü, aşılanan kişilerin, korunsalar bile virüsü almaları durumunda başkalarına bulaştırabileceği uyarıları yapılıyor.
Videolarda, toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulanarak, "Sağlık Bakanlığınca uygulanan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır." ifadelerine yer veriliyor.