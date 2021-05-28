"Kalın bir deniz salyası örtüsü Türkiye'nin kıyılarını kasıp kavuruyor" başlığıyla verilen haberde, deniz salyasının su yüzeyine ağları tıkaması ve denizdeki balıkların salya yüzünden tüketilmeye uygun olup olmadığı endişesi nedeniyle balıkçıların sorun yaşadığı aktarıldı.