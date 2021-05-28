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    • 28.05.2021 10:52
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    'ndeki deniz salyaları basınında! Uydudan böyle göründü!

    Son dönemde ’nde büyük felakete neden olan deniz salyaları basınında gündem oldu. gazetesinin, “Kalın bir deniz salyası örtüsü ’nin kıyılarını kasıp kavuruyor” başlığıyla verdiği haberde deniz salyasının ortaya çıkmasının temel sebebinin arıtılmamış kanalizasyon atıkları ve tarımsal atıkların deniz tabanına pompalanması olduğu belirtildi.

    "Kalın bir deniz salyası örtüsü Türkiye'nin kıyılarını kasıp kavuruyor" başlığıyla verilen haberde, deniz salyasının su yüzeyine ağları tıkaması ve denizdeki balıkların salya yüzünden tüketilmeye uygun olup olmadığı endişesi nedeniyle balıkçıların sorun yaşadığı aktarıldı.

    TEMEL SEBEP KİRLİLİK
    Uzman görüşlerine yer verilen haberde, deniz salyasının yeni bir vaka olmadığı ancak küresel ısınmanın etkisiyle artan sıcaklıkların olayın etkisini arttırabileceği aktarıldı.

    Deniz salyasının ortaya çıkmasının temel sebebinin ise arıtılmamış kanalizasyon atıkları ve tarımsal atıkların deniz tabanına pompalanması olduğu belirtildi.

        Uzmanlar, denizdeki nitrojen ve fosfor miktarındaki artışın deniz salyasını oluşturan fitoplankton sayısını arttırdığını ifade ederken, müsilajın su yüzeyini kaplayarak balıkların solunum yapmasını engelleyip kitlesel ölümlere sebep olabileceğinden endişe ediyor.

        Uzmanların işaret ettiği bir diğer sebepse, tür sayısının azalmasıyla birlikte fitoplanktonların doğal avcılarının da azalması.
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