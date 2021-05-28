Taksim Cami'nde Cuma namazı kılınacak mı? Taksim Cami ne zaman açılacak? Yapımı yıllardır süren Taksim Cami'nin ne zaman açılacağı ve Cuma namazının kılınıp kılınmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından birçok yeni özelliği barındırıyor.
TAKSİM CAMİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan Taksim Camisi'nin açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek. Taksim'e cami Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vaatlerinden biriydi.
TAKSİM CAMİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Proje mimari olarak hem zemin kat hem de birinci bodrum katta İstanbul'un en yoğun arterlerinden olan İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı birleştiren ve bu ilişkiyi içerdiği sosyal mekanlarla besleyen, bu sayede de cami bünyesini sürekli canlı tutabilen bir yapıya sahip.
Taş ve prekast kaplama cepheleri ile titanyum çinko alaşım kaplı kubbeleri ile Taksim cami, cephelerinin tamamından giriş imkanı sunuyor. Bu sayede Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı üçgeninde bir odak noktası oluşturabildiğine dikkati çekilen projede, mühendislik olarak camide Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı.
Taksim Camisi'nin mühendislik açısından ayrışan en önemli özelliğinin Top-Down sistemi ve bu sistemin kullanıldığı tek cami olması olduğu belirtilirken, cami bu yöntemle, klasik uygulamaların tersine sıfır katından aşağı ve yukarıya doğru inşa edildi.