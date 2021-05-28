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    • 28.05.2021 13:57
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    ? , ne zaman, hangi gün kapanacak?

    Geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime geçilmişti. 2020-2020 eğitim öğretim yılının son günleri yaklaşırken okulların tatile gireceği tarih ve Eylül ayında açılacağı tarih milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini yavaş yavaş almaya başladı. Peki, ? , ne zaman, hangi gün kapanacak? İşte merak edilenler...

    2021-2022 okullar ne zaman açılacak?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim devam ediyor ve 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yakında son bulacak. Okullar ne zaman tatile gireceğini merak eden milyonlar konu hakkında araştırmalarına başladı. Aynı zamanda Eylül ayında okulların açılacağı tarih merak konusu oluyor. Peki, 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman tatil olacak, ne zaman, hangi gün kapanacak? İşte detaylar...

    UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak kararlara ilişkin bilgilere yer verildi.

    Buna göre, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

    Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

    İşte okullar ne zaman tatil olacak ve 2021-2022 okullar ne zaman açılacak sorularının yanıtı;

    OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.

    Bakan Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

    KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

    Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar eğitim vermesine yönelik çalışmaların ardından, karnelerin ne zaman verileceğine dair oluşan soru işaretlerine açılık getirdi.

    Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik.

        Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

        Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.

        Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

        Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

            2021-2022 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

            2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

            İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak.

            17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.
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            Hayırlı Cumalar Meral Hanım
            Haberler Güncel 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman tatil olacak, ne zaman, hangi gün kapanacak?