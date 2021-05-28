Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim devam ediyor ve 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yakında son bulacak. Okullar ne zaman tatile gireceğini merak eden milyonlar konu hakkında araştırmalarına başladı. Aynı zamanda Eylül ayında okulların açılacağı tarih merak konusu oluyor. Peki, 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman tatil olacak, ne zaman, hangi gün kapanacak? İşte detaylar...

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak kararlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

İşte okullar ne zaman tatil olacak ve 2021-2022 okullar ne zaman açılacak sorularının yanıtı;