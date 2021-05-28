28 Mayıs Cuma mesajları resimli sözleri! Dualı, hadisli, anlamlı, güzel Cuma mesajları! Aileye arkadaşa Cuma mesajı....

Yazılı ve resimli Cuma mesajları sözleri günün en çok araştırılan konularının başında geliyor. 28 Mayıs Cuma mesajları sözleri! WhatsApp veya sosyal medya aracılığıyla en güzel, anlamlı, dualı Cuma mesajlarını paylaşabilirsiniz. Haberimizde sizler için derlediğimiz Cuma mesajlarını bulabilir, telefonunuza veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Böylelikle 28 Mayıs Cuma mesajlarını sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İşte birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajları!
EN GÜZEL ANLAMLI CUMA MESAJLARI!
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.