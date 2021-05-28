Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.05.2021 19:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2021 19:21
    ABONE OL

    ! , , ?

    Gündemde binlerce kişi na nasıl ulaşacağını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Günlük hayatta pek çok alanda otobüs, AVM girişleri, seyahat vs. zorunlu olan HES kodunu kolayca oluşturmak isteyenler ve hala almamış olanlar nasıl ve nereden yapacaklarını merak ediyor. Pek çok yoldan koduna ulaşmanız mümkün ve oldukça kolay. İşte Hayat Eve Sığar, , ? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    HES kodu alma ekranı!

    HES kodu alma ekranı! Hayat Eve Sığar, SMS, e-devlet ile HES kodu nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Toplu taşıma, lokanta, kıraathane, pastane, kafe, AVM, yüz yüze sınavlarda HES kodu gösterme zorunluluğu bulunuyor ve günlük hayatın vazgeçilmezi olan bu koda erişmek isteyen vatandaşlar nereden ve nasıl sorgulama yapacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan ve kişilerin sağlık durumunu gösteren HES kodu hakkında bilgileri derledik.

    HES KODU ALMA EKRANI

    HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

    Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

    Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

        HES KODU NASIL ALINIR?

        HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

        Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

        HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

        Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

        "Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

        SMS İLE HES KODU ALMA

        HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

        HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

        Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

        E-DEVLET HES KODU ALMA

        HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ayasofya'ya selam fetihe hediye
        Haberler Güncel HES kodu alma ekranı! Hayat Eve Sığar, SMS, e-devlet ile HES kodu nasıl alınır?