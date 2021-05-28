HES kodu alma ekranı! Hayat Eve Sığar, SMS, e-devlet ile HES kodu nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Toplu taşıma, lokanta, kıraathane, pastane, kafe, AVM, yüz yüze sınavlarda HES kodu gösterme zorunluluğu bulunuyor ve günlük hayatın vazgeçilmezi olan bu koda erişmek isteyen vatandaşlar nereden ve nasıl sorgulama yapacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan ve kişilerin sağlık durumunu gösteren HES kodu hakkında bilgileri derledik.
HES KODU ALMA EKRANI
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.
Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.
Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.