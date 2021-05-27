MEB telafi eğitimi ne zaman başlıyor? 2021 MEB telafi eğitimi hangi sınıflara olacak? Telafi eğitimin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Telafi eğitimlerine dikkat çeken Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti. Öğrenciler de telafi eğitimi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başladı.