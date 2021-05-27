MEB telafi eğitimi ne zaman başlıyor? 2021 MEB telafi eğitimi hangi sınıflara olacak? Telafi eğitimin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Telafi eğitimlerine dikkat çeken Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti. Öğrenciler de telafi eğitimi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başladı.
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamalarının başlayacağını belirtirken "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, binlerce öğrencinin merakla beklediği 'telafi eğitimi' ile ilgili açıklama yaptı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk, telafi uygulamasına hazır olduklarını ve büyük, kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını bildirdi.
Twitter hesabı üzerinden "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle paylaşım yapan Selçuk, "Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.