Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan bir, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan dört olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/c7ypv7CRnt