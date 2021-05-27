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    • 27.05.2021 16:07
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    Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi