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    • 27.05.2021 15:38
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    • 27.05.2021 15:38
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    e geçit yok! İçişleri Bakanı 'dan polis teşkilatına net uyarı

    haberi... İçişleri Bakanı konusunda, "Bir kadın gidecek, polise, 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek. Polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur." dedi.

    Bakan Soylu uyardı: Görevden alınmayla karşı karşıyadır

    İçişleri Bakanı , kadına yönelik şiddet konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

    Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    Bir kadın gidecek, polise, 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek. Polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur. Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak.

    112, 156'yı arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.

    16.11.2020 tarihinden itibaren 'i indiren kişi sayısı, yüzde 317 oranında artış ile 2 milyon 293 bin 289 olmuştur. İhbar sayısı yüzde 194 artarak 138 bin 978 oldu.

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    Haberler Güncel Kadına şiddete geçit yok! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polis teşkilatına net uyarı