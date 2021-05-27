Sağlık Bakanlığı 27 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 219 bin 465 testte, 8 bin 426 vaka, 673 hasta tespit edildi.

183 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle 183 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 102 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116, toplam vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, toplam vefat sayısı 46 bin 970, toplam ağır hasta sayısı 1504, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 70 bin 815 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.