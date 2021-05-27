DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı duruma sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu proje üç dini biraraya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Türkiye'nin ve Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği bugün Berlin'de temeli atılan "House of One" projesi, üç dini biraraya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder.