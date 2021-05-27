Almanya'nın başkenti Berlin'de kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) desteklediği "Bir Ev (House of One)" projesinin temeli atıldı.
DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı duruma sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu proje üç dini biraraya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
Türkiye'nin ve Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği bugün Berlin'de temeli atılan "House of One" projesi, üç dini biraraya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder.
İslam dinini kendi karanlık gündemi doğrultusunda tahrip ve istismar eden ve sayıca da Almanya'daki Müslümanları hiç bir şekilde temsile haiz olmayan FETÖ terör örgütü dahil oldukça bu ibadet evinin Almanya'daki Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve anlamı olmayacaktır.