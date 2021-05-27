Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.05.2021 19:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2021 19:49
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanlığından 'ya "" projesi tepkisi: 'nün meşrulaştırılmasına hizmet eder

    Son dakika haberleri... 'nın başkenti Berlin'de kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı ve 'nün () desteklediği "Bir Ev ()" projesinin temeli atıldı. Dışişleri Bakanlığı duruma sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği bugün Berlin'de temeli atılan "House of One" projesi, üç dini biraraya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder." ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri'nden Almanya'ya House of One tepkisi!

    Almanya'nın başkenti Berlin'de kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) desteklediği "Bir Ev (House of One)" projesinin temeli atıldı.

    DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ
    Dışişleri Bakanlığı duruma sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu proje üç dini biraraya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder." ifadelerine yer verildi.

    Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
    Türkiye'nin ve Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği bugün Berlin'de temeli atılan "House of One" projesi, üç dini biraraya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder.

    İslam dinini kendi karanlık gündemi doğrultusunda tahrip ve istismar eden ve sayıca da Almanya'daki Müslümanları hiç bir şekilde temsile haiz olmayan FETÖ terör örgütü dahil oldukça bu ibadet evinin Almanya'daki Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve anlamı olmayacaktır.

        ZAMAN GEÇİRİLMEDEN BU YANLIŞTAN DÖNÜN
        Temennimiz, yapılan bu vahim yanlıştan fazla zaman geçirilmeden dönülmesi ve projede Alman kamuoyunda da şaibeli ve şüpheli faaliyetleri dolayısıyla gerçek yüzü giderek daha iyi anlaşılmakta olan sözkonusu örgütün yerine Müslümanların hakiki temsilcilerine yer verilmesinin sağlanmasıdır. Esasen Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun temel beklentisi de bu yöndedir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

        .
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığından Almanya'ya "House of One" projesi tepkisi: FETÖ'nün meşrulaştırılmasına hizmet eder