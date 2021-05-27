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    • 27.05.2021 22:48
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    • 27.05.2021 22:48
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Dini bayramlarımızdan biri olan ve kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği ? Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler tatil planları yapmaya başladı ve 2021 resmi tatilleri incelerken bayramda kaç gün izin yapabileceklerini merak ediyor. Peki bu yıl hangi tarihte idrak edilecek ve 9 gün tatil yapılacak mı? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı ne zaman 2021?

    Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Pandemiden dolayı Ramazan Bayramı evlerde geçti şimdi ise gözler Kurban Bayramı'na çevrildi, bu yıl sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Tatil yapmak veya dinlenmek isteyenler resmi tatilleri araştırıyor, peki bayram tatili kaç gün sürecek? İşte yanıtı…

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    İşte dini günler takvimi;

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

        2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
        Miraç Kandili: 10 Mart 2021
        Berat Kandili: 27 Mart 2021
        Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

        KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        Kurban Bayramı, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan bir bayramdır. Sosyal adaletin gelişmesini ve Müslümanlar arasında birliği sağlar.Kişi, kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

        İslami kıstaslara göre zengin sayılan Müslümanların, malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda alışkanlık verir. Dünya malına düşkünlükten ve cimrilik hastalığından kurtarır.

        Fakirin de varlıklı kullar sayesinde Allah'a şükretmesine, yeryüzünde dünya nimetlerinin dağılımım konusunda karamsarlıktan kurtulmasına vesile olur.

        KURBAN KESME ŞARTLARI NELERDİR?

        Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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        Haberler Güncel Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?