Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Pandemiden dolayı Ramazan Bayramı evlerde geçti şimdi ise gözler Kurban Bayramı'na çevrildi, bu yıl sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Tatil yapmak veya dinlenmek isteyenler resmi tatilleri araştırıyor, peki bayram tatili kaç gün sürecek? İşte yanıtı…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
İşte dini günler takvimi;
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021