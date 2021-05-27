KPSS ücreti ne kadar 2021? KPSS başvuru nasıl yapılır? Sınav hangi tarihte düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılmak isteyen adaylar ders konularına çalışmaya devam ediyor ve sınavla ilgili bilgileri de yakından takip ediyor. Devlet kadrolarında yer almak isteyenlerin merak ettiği KPSS'ye ilişkin bilgileri haberimizde derledik.
KPPS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.
2021 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2021 KPSS başvuru ücreti henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 80 TL olan oturum ücretlerinin bu yıl 100 TL olduğu öne sürülüyor. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.