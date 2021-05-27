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    • 28.05.2021 01:19
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    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Devlet kurumlarında kariyer hedefleyenler ÖSYM’nin gerçekleştirdiği Kamu Personel Seçme Sınavı farklı orta öğretim, lise, lisans gibi eğitim durumlarına göre düzenleniyor. ÖSYM sınav tarihlerini yayınlayınca merak konusu oldu ve tarihleri öğrenmek isteyen adaylar heyecanla araştırmalara başladı. Peki ? ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    KPSS ücreti ne kadar 2021?

    KPSS ücreti ne kadar 2021? KPSS başvuru nasıl yapılır? Sınav hangi tarihte düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılmak isteyen adaylar ders konularına çalışmaya devam ediyor ve sınavla ilgili bilgileri de yakından takip ediyor. Devlet kadrolarında yer almak isteyenlerin merak ettiği KPSS'ye ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

    KPPS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

    2021 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    2021 KPSS başvuru ücreti henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 80 TL olan oturum ücretlerinin bu yıl 100 TL olduğu öne sürülüyor. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

        KPSS 2021 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
        2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 7 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
        Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. Gün 8 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
        Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

        KPSS NEDİR?

        Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

        Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

        a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

        b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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