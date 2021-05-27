Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü 2021 yılında hangi tarihte kutlanacak? Tarihçesi nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Haziran ayına az bir zaman kala her yıl kutlanan Babalar Günü hakkında detaylar araştırılır oldu ve şimdiden hediye arayışları da başladı. Hayattaki en değerli varlıklardan biri olan babalara ne yapsak azdır, arkamızda dağ gibi durdukları için her zaman şükretmek gerekir. İşte bu özel güne dair bilgiler…
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü, yani bugün kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.