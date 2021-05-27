Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.05.2021 01:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2021 01:49
    ABONE OL

    Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü 2021 yılında hangi tarihte kutlanacak? Tarihçesi nedir?

    Gündemde yoğun bir şekilde Babalar Günü ne zaman? Sorusunu yanıtı araştırılır oldu. Anneler Günü’nün geçmesinin ardından gözler Babalar Günü’ne çevrildi ve hakkındaki bilgiler merakla araştırılır oldu. Tüm dünyada her yıl kutlanan özel tarihlerden biridir ve bu tarih ülkelere göre farklılık göstetirir. Peki ülkemizde Babalar Günü 2021 yılında hangi tarihte kutlanacak? İlk ne zaman kutlanmaya başlandı, tarihçesi nedir?

    takvim.com.tr
    Babalar Günü ne zaman 2021?

    Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü 2021 yılında hangi tarihte kutlanacak? Tarihçesi nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Haziran ayına az bir zaman kala her yıl kutlanan Babalar Günü hakkında detaylar araştırılır oldu ve şimdiden hediye arayışları da başladı. Hayattaki en değerli varlıklardan biri olan babalara ne yapsak azdır, arkamızda dağ gibi durdukları için her zaman şükretmek gerekir. İşte bu özel güne dair bilgiler…

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

    Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü, yani bugün kutlanacak.

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

        Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
        Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Eski eşini tekme tokat dövdü!
        Haberler Güncel Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü 2021 yılında hangi tarihte kutlanacak? Tarihçesi nedir?