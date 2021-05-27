Sedat Peker kimdir, yakalandı mı? Sedat Peker kaç yaşında, nereli, hangi ülkeye kaçtı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu gelişme üzerine binlerce kişi gündemde son dakika gelişmelerin neler olduğunu merak ederek araştırır oldu. İşte ayrıntılar…
SEDAT PEKER NEREDE YAŞIYOR?
Çektiği videolar ile Türkiye aleyhinde iddialarda bulunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Dubai'de olduğu belirlendi. Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin sahibinin Türkiye düşmanı olduğu ortaya çıktı.
SEDAT PEKER YAKALANDI MI?
İçişleri Bakanlığı YouTube üzerinden çeşitli iddialarla gündeme gelen Organize suç çetesi lideri Sedat Peker'e yönelik açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
Güvenlik güçlerimiz, ülkenin huzuru ve güvenliği için, hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanlarını, kararlılıkla ve sorumlulukla seferber etmektedir. Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok alanda edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük hayatında hissedilmektedir.