CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanına aldığı bazı partililerle birlikte Isparta'ya gitti. Burada bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunan CHP lideri, Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini de ziyaret etti.

YER SOFRASINA AYAKKABIYLA OTURDU

Gül bahçesinde çalışan kadınlar sabah saatlerinde yer sofrasında kahvaltı yaparken; Kılıçdaroğlu da onlara eşlik etti. İşçilerin ayakkabılarını çıkararak oturduğu yer sofrasına oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarını çıkarmaması kameralara yansıdı.

AJANS ZORLAMASIYLA HALKÇILIK BU KADAR

Son dönemde çalıştığı bazı reklam ajanslarının tavsiyesiyle halka "Ben de sizdenim" mesajı vermek için imaj çalışmasına giren ve bu doğrultuda evinde börek açıp poz bile veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer sofrasına ayakkabıyla oturarak sofraya ve nimete olan saygısızlığı tepki çekti.