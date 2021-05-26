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    • 27.05.2021 06:16
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    SON DAKİKA: tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

    Son dakika haberi! ’in Dikili ilçesi açıklarında, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan 'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

    AJANSLAR
    Yunan itti Sahil Güvenlik kurtardı

    ekipleri dün saat 06.21 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


    Öte yandan 'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.25 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmerler, İl Göç İdaresi Müdürülüğü'ne teslim edildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı