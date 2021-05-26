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    • 27.05.2021 03:21
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    Son dakika: Başkan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4 yeni üye atadı

    Başkan 'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan kararname ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4 yeni üye atadı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı.

    Başkan Erdoğan'dan HSK'ya atama
    Başkan kararname ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4 yeni üye atadı.

    HSK'ya atanan isimler: Halil Koç, Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Rekabet Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    BAKANLIĞA ATAMA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı.

    Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın görevden alındı, yerine Alpaslan Çakar getirildi.

    Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4 yeni üye atadı