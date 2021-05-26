Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararname ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4 yeni üye atadı.
HSK'ya atanan isimler: Halil Koç, Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım
BAKANLIĞA ATAMA
HSK'ya atanan isimler: Halil Koç, Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Rekabet Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAKANLIĞA ATAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın görevden alındı, yerine Alpaslan Çakar getirildi.
Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı.