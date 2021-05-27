Başarılı iş insanı Mehmet Yaşar'dan yeni proje

İş insanı Mehmet Yaşar, yaptığı işlerle adında söz ettirmekle birlikte son projesinin ne olacağı da merak konusu. The Munch, Shenel's, British Express ve Buy Save gibi ünlü markaların yönetiminde bulunan Mehmet Yaşar, yapılacak olan yatırımlar ile Türkiye de eşsiz bir hizmet sunacaklarının da sinyallerini verdi. Merak uyandıran projesinin ön gösterimini de birkaç ay içerisinde yapacaklarını bildirdi.

Yeni projesi hakkında şimdilik pek ayrıntı vermeyen Mehmet Yaşar "Dünyada daha önce örnekleri olan fakat kullanıcılara çok daha farklı deneyimler ve çok daha farklı kullanım seçenekleri sunan yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde lansmanını yapmayı planladığımız bu proje özelikle içerisinde bulunduğumuz salgın ve pandemi döneminde iletişimleri azalan insanların birbirleri ile daha kolay ve daha çok iletişim kurmalarını sağlayacak devrim niteliğine sahip bir projedir" dedi.

Yeni projenin İngiltere merkezli olduğunu duyuran Mehmet Yaşar "Projemiz İngiltere merkezli olacak lakin tüm dünyada kullanılabilecek bir proje geliştiriyoruz. Bu sebeple dünyanın birçok merkezinde açacağımız ofislerimiz için de hazırlıklar yapıyoruz. Hem kendi açımızdan hem de kullanıcılar açısından devrim olarak niteleyebileceğimiz bu projeye girişmekten dolayı ne kadar gururlandığımızı anlatamam. Umarım aksaklık olmadan planlanan tarihte projemizin detaylarını kamuoyuyla paylaşırız." diyerek projenin ne aşamada olduğuna dair bilgiler verdi.