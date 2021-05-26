Üniversite sınavı ne zaman? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, ne zaman düzenlenecek? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. ÖSYM tarafından TYT ve AYT ve YDT oturumları için tarihler belirleniyor ve adaylara duyuruluyor. Peki 2021 yılı üniversite sınavı olan YKS hangi tarihte gerçekleşecek? Hangi konulardan kaç soru sorulacak? İşte üniversite hayaliyle yanıp tutuşanların merak ettiği bilgiler…