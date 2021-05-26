Üniversite sınavı ne zaman? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, ne zaman düzenlenecek? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. ÖSYM tarafından TYT ve AYT ve YDT oturumları için tarihler belirleniyor ve adaylara duyuruluyor. Peki 2021 yılı üniversite sınavı olan YKS hangi tarihte gerçekleşecek? Hangi konulardan kaç soru sorulacak? İşte üniversite hayaliyle yanıp tutuşanların merak ettiği bilgiler…
ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENDİ Mİ?
Vaka sayıları yükselmediği takdirde bu yılki üniversite sınavının iptal olması beklenmiyor.
2021 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.
Bu sınavların sonuçları 4 Ağustos tarihinde erişime açılacak.