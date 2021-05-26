KANLI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

Gökyüzü sizi zorlayan, yoran her şeyi bırakmanız için destek sunacak. Bu dönem yorgun, halsiz ve içe kapanık bir ruh halinde olabilirsiniz. Zaman değişim, dönüşüm ideal zamanıdır.

Astrolojiye göre 'Ay Tutulmaları' bitişleri temsil eder. Ay, bir devrin, dönemin olayın kapanması anlamına gelir. Bu dönem hayatınızda sizi zorlayan, yoran olayların bitişi demektir.

KOÇ BURCU: Eğitimler, hak, hukuk, adalet ve seyahat konularıyla ilgili bir dönemin tamamlanması gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU: Bu tutulma sizi finansal konularda etkileyecek. Yeni bir yola gitmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU: Tutulmayı ilişkiler evinizde yaşayacaksınız. Bazı şeylerin tamamlanma zamanı gelmiş olabilir.