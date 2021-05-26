Kanlı ay tutulması 2021 saat kaçta? Kanlı ay tutulması nedir, ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan kanlı ay tutulmasının yaşanacağı her zaman ayrı bir heyecan oluyor ve astroloji meraklıları bunu izlemek istiyor. Peki bu doğa olayı Türkiye'den izlenebilecek mi? Diğer bir merak konusu ise burçlara etkisinin neler olacağı oldu. Burçlar bu tutulmadan nasıl etkilenecek? İşte detaylar…
2021 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece gerçekleşecek.
KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
NASA'ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.
NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.
Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay tutulması" da deniliyor.