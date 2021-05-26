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    • 26.05.2021 21:20
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    ? nedir, ne zaman? Burçlara etkisi…

    Gündemde özellikle akşam saatlerinde yoğun bir şekilde ? Sorgulaması yapılır oldu. Özellikle astrolojik gelişmeleri ilgiyle takip edenler heyecan yaratan ve görsel bir şölen sunan bu doğa olayının ne zaman gerçekleşeceğini, ülkemizden görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. Peki nedir, ne zaman? Kanlı ay tutulmasının burçlara etkisi neler olacak, hangi konulara dikkat etmek gerekiyor? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kanlı ay tutulması 2021 saat kaçta?

    Kanlı ay tutulması 2021 saat kaçta? Kanlı ay tutulması nedir, ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan kanlı ay tutulmasının yaşanacağı her zaman ayrı bir heyecan oluyor ve astroloji meraklıları bunu izlemek istiyor. Peki bu doğa olayı Türkiye'den izlenebilecek mi? Diğer bir merak konusu ise burçlara etkisinin neler olacağı oldu. Burçlar bu tutulmadan nasıl etkilenecek? İşte detaylar…

    2021 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece gerçekleşecek.

    KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

    NASA'ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.

    NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.

    Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay tutulması" da deniliyor.

        Greenwich'teki Kraliyet Gözlemevi'nde gökbilimci olan Patricia Skelton'a göre, süper ayı görmek için en iyi zaman 26 Mayıs sabahın erken saatlerinde veya aynı gün akşamın ilerleyen saatlerinde – gün batımından sonra olacak.

        TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        2021 yılında dünyada gerçekleşecek ama Türkiye'den gözlenemeyecek tutulmalar ve gözlenebilecekleri kıtalar şöyle listelendi:

        26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

        KANLI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

        Gökyüzü sizi zorlayan, yoran her şeyi bırakmanız için destek sunacak. Bu dönem yorgun, halsiz ve içe kapanık bir ruh halinde olabilirsiniz. Zaman değişim, dönüşüm ideal zamanıdır.

        Astrolojiye göre 'Ay Tutulmaları' bitişleri temsil eder. Ay, bir devrin, dönemin olayın kapanması anlamına gelir. Bu dönem hayatınızda sizi zorlayan, yoran olayların bitişi demektir.

        KOÇ BURCU: Eğitimler, hak, hukuk, adalet ve seyahat konularıyla ilgili bir dönemin tamamlanması gündeme gelebilir.

        BOĞA BURCU: Bu tutulma sizi finansal konularda etkileyecek. Yeni bir yola gitmek isteyebilirsiniz.

        İKİZLER BURCU: Tutulmayı ilişkiler evinizde yaşayacaksınız. Bazı şeylerin tamamlanma zamanı gelmiş olabilir.

        YENGEÇ BURCU: İş hayatınızdaki konular gündeminizi oldukça meşgul edecek gibi duruyor. Ayrıca bu dönem sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor.

        ASLAN BURCU: İkili ilişkiler ve çocuklarınızla ilgili konularda karar vermeniz gereken durumlar olabilir.

        BAŞAK BURCU: Sevgili Başaklar, tutulmayı aile evinizde yaşayacaksınız. Ailesel konular gündemdeki yerini alacak.

        TERAZİ BURCU: Sevgili Venüs'ün burcu olan Teraziler, bu tutulma kardeş ve kuzenlerinizle ilgili konuları yakından ilgilendiriyor.

        AKREP BURCU: Maddi konular sizi biraz zorlayabilir. Mars tarafından yönetilen bir burçsunuz. Aşamayacağınız engel yok.

        YAY BURCU: Tutulma sizin burcunuzda sevgili Yaylar. Büyük bir değişime hazır mısınız?

        OĞLAK BURCU: Gökyüzünün en dişli burçları arasında gösterilen sevgili Oğlaklar; bu tutulma ile ruhsal konular gündeminize geliyor.

        KOVA BURCU: Bu senenin yıldızı olan sevgili Kovalar, tutulma sizi sosyal çevre alanınızdan etkileyecek.

        BALIK BURCU: Bu senenin diğer bir yıldızı sizsiniz sevgili Balıklar. Şans ve bereketin gezegeni Jüpiter burcunuzda seyahat ediyor. Tutulmayı ise en yoğun şekilde hissedeceksiniz.
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