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    • 24.05.2021 11:32
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    'dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Eşyalarını alıp aç susuz bıraktılar

    Son dakika haberi... MSB: tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.

    Yunanistan'dan göçmenlere insanlık dışı muamele!

    'ın göçmenlere insanlık dışı muamelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.



    Türkiye göçmenlere yardım eli uzatırken ilgili fotoğraflar Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlandı.

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    Yunanistan'dan göçmenlere insanlık dışı muamele!
    Haberler Güncel Yunanistan'dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Eşyalarını alıp aç susuz bıraktılar