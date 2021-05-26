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    • 26.05.2021 09:26
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    Terör finansmanı ve kara para aklamanın yeni yöntemi: ve lar

    En yüksek hacimli birimi 39,000 doların üzerine yükselirken kara para ve vergi suçu iddiasıyla mercek altına alınan Bitcoin ve kripto paralarla ilgili terörün finansmanı olduğuna ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. Kripto para piyasası denetlenmediği için kara para aklanırken, teröre de finansman sağlanıyor. Finansal sistemlere dahil edilmesi zor olan yüklü miktarlardaki paralar bağış, yardım, rüşvet ve sanal bahis gibi yollarla dolaşıma sokuluyor. Soğuk cüzdanlar üzerinden yüklü miktarda paralar, aracılarla dijital ortamda istenilen yere naklediliyor.

    Kripto ile kara para aklanıyor

    Toplum mühendisliği işlerinde kullanılan ve siyasete müdahale aracı olarak görülen dış bağlantılı vakıf, dernek ve platform gibi sivil toplum kuruluşlarına para aktarmada, takibi hayli zor olan kripto para soğuk zincirlerinin tercih edildiği ifade ediliyor. Avrupa ve Amerika'da sıkça başvurulun bu ihanet çarkının, Türkiye'de dış bağlantılı vakıf ve derneklerin finanse edilmesinde devreye alındığı belirtiliyor. Fiziki olarak el değiştirilmesi veya finansal sisteme sokulması zor olan hainlik çarkı finansmanlarının aktarılmasında kripto para platformlarının kullanılması dikkat çekiyor.


    YAKALANMA RİSKİ YOK
    Bugüne kadar çantayla veya zarflarla taşındı ortaya çıkan rüşvet ile kara paraların el değiştirme şeklinin dijitalleşmesi, yakalanmayı da zorlaştırıyor. Kripto para borsaları üzerinden bu tür yasa dışı para transferleri yapmak isteyenler için, artık hesap şifrelerinin el değiştirmesi yeterli oluyor. Emniyetin Siber Suçlarla Mücadele Dairesi ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'na yapılan ihbarlarla bir kısmı tespit edilen bu yasa dışı transferler, çoğunlukla yakalanmadan gerçekleşiyor.

    KİRLİ YÖNTEME İLGİYİ ARTTIRIYOR
    Kripto paralarla verilen rüşvet, bağış ve yardımlar; alan ile veren açısından yakalanma riskini azalttığı gibi, kara paraları aklamayı da kolaylaştırdığı için son zamanlarda çok tercih edilen bir yöntem olduğu belirtiliyor. Finansal sistemlere dahil edilmesi zor olan yüklü miktarlardaki paralar; bağış, yardım, rüşvet ve sanal bahis gibi yollarla dolaşıma sokulabiliyor.




    İZİ SÜRÜLEMEYEN SOĞUK CÜZDANLA YAPIYORLAR
    Kripto paraların yoğun olarak kullanıldığı ülkelerin, dijital rüşvette de öne çıktığı görülüyor. Para transferleri ve kara para aklama metotları incelendiğinde, monero gibi izi sürülemeyen kripto paraların yaygın kullanımı dikkat çekiyor. İzi sürülemeyen kripto paralarda alan ve satan kişi tespit edilemediği gibi, işlemin ne zaman yapıldığı ve işlem yapılan cüzdanın adresi öğrenilemiyor.



        HUKUKİ SORUMLULUK OLUŞMAMASI ÖNEMLİ
        Kara paralar, genellikle internet ile bağlantısı olmayan ve taşınabilir kripto para soğuk cüzdanları üzerinden sisteme dahil edildiği için, bu varlıkları istenilen yere taşımak hem kolaylaşıyor hem de izi sürülemez oluyor. Soğuk cüzdan yöntemi; ödeme yapmak isteyen kişinin parayı fiziki olarak taşıma veya bankacılık sistemi üzerinden transfer etme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

        Teknolojik takip ve sosyal medya üzerinden yazışmaların takibi ileri düzeyde olduğu için bu mecralardan rüşvet alıp vermek, kara paralardan bağış yapmak zorlaşınca kripto paralarla bu işin yapması öne çıkıyor. Takibi zor olan kripto hesapların para giriş çıkışı takip edilemediği için bu işlemleri yapanlar için herhangi bir hukuki sorumluluk da oluşmuyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, özellikle uyuşturucu ve silah tüccarlarının kullandığı bu yöntemin son dönemlerde rüşvet ödemelerinde, misyoner vakıflarının finanse edilmesinde de başvurulan bir yöntem olduğunu ifade ediliyor.



        YASAL YOLLARLA YARDIM NASIL OLUYOR?
        5253 sayılı Dernekler Kanunu'na göre; dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabiliyor. Aynı kanunun 21'inci maddesinde; yurt dışından gelen nakdi yardımların banka aracılığıyla alınması zorunluluğu da var. Yurtdışından yardım almak isteyen dernek ve vakıflar isteklerini bir dilekçe ile mülki idare amirliğine bildirmek zorunda. Dilekçede; yardım alınacak kişiliğin adı, adresi, yardımın miktarı veya cinsi ile alınan yardımın hangi amaç/amaçlar için kullanılacağı ve faaliyetin tüzük veya senette belirtilen amaç ve çalışma konuları arasında bulunup bulunmadığı belirtilmesi gerekiyor.

            BİTCOİN 39,000 DOLARIN ÜZERİNE YÜKSELDİ
            Kripto para piyasalarında, ABD ve Çin'den gelen haberlerle gelen satışlar yerini alımlara bırakınca, en yüksek hacimli birim Bitcoin de 39,000 doların üzerine yükseldi.

            Son 24 saat içinde 36,581.43 ve 39,645.19 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.95 artışla 39.326.14 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 1.39 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 29 milyar dolarlık artışla 736 milyar dolara yükseldi.

            Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,394.36 ve 2,849.44 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.06 artışla 2,814.46 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 2.31 ve piyasa hacmi yaklaşık 31 milyar dolarlık artışla 326 milyar dolar düzeyindeydi.

            Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.16 ve piyasa hacmi de 60 milyar dolar düzeyindeydi.

            Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca iki birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimin arasında düşen olmadı.

            Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 715 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki yükselişini sürdürdü. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

            - 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

            - 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

            - 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

            - 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

            Toplam 10,054 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.8'ini Bitcoin, yüzde 18.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 178 milyar dolar düzeyindeydi.

            Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

            "Borsalarda tutulan stablecoinler rekor seviyeye ulaştı. Stablecoin birikmesi yatırımcıların alım yapmaya hazır bir vaziyette beklediğini gösteriyor. Bu kapsamda, rekor miktarda USDC basıldı. Düşüş sırasında yüzde 4.30'u gören Tether dominance seviyesi, piyasadaki kıpırdanma ile yüzde 3.90'a çekildi.

                "Jim Himes, Yahoo Finance'de yaptığı konuşmada gündemde kripto para düzenlemesinin olmadığını ve bunun nedeninin milletvekillerinin çoğunun kripto paralar hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını vurguladı. Janet Yellen ve SEC başkanı Gary Gensler'ın tam zıttı açıklamalarda bulunması ise tam olarak anlaşılamayan bir konuda yapılacak olan düzenlemelerin hem analistler hem de kripto para yatırımcıları tarafında stres yaratıyor.

                "Son zamanlarda geleneksel bankacılık devlerinin kripto paraları ürün listesine eklemesi üzerine açıklama yapan HSBC, mesafeli duruşunu yineledi. HSBC'nin CEO'su Noel Quinn, varlık sınıfı olarak adlandırmak adına Bitcoin'in fazla volatil olduğunu dile getirdi."

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