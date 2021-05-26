Başkan Erdoğan ABD'li şirket yöneticileri ile videokonferans yöntemi ile görüşüyor. Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.

Salgın zarar verse de Türkiye'nin önünde yeni fırsat pencerelerinin açılmasını sağladı. Rekabetçi fiyatları coğrafi konumu güçlü alt yapısı ile Türkiye'nin adı daha fazla ön plana çıkmaya başladı.

Yüzde 1,8'lik oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk.

2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu.

Uluslararası pazardan 8 milyar dolar doğrudan yatırım çekmeyi başardık.

100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz.

ABD ile zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen ortaklığımız her türlü badirenin üzerinden gelmeyi başarmıştır.

Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum.

Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum.

Detaylar gelecek...