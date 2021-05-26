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    • 26.05.2021 16:35
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    ve Milletvekili 'e hakaret eden avukatın davasında flaş gelişme

    Son dakika haberi... 'a ve Milletvekili 'e Twitter'dan yaptığı paylaşımla hakaret eden Avukat 'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Özlem Zengin'in mahkemeye gönderdiği yazılı ifadesinde sanık Yaşar'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Zengin'in avukatları "Şikayetçiyiz.En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

    Erdoğan'a hakaret davasında flaş gelişme

    İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. 'in mahkemeye gönderdiği yazılı ifadesinde sanık 'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Zengin'in avukatları da "Sanığın bu ahlaksız beyanı yüz binlerce kişiye ulaşmış, müvekkilimiz Twitter'da iki gün gündemde kalmıştır. Sanığın kullandığı ifadeler herkesin anlayabileceği niteliktedir, hayal dünyasını göstermektedir. Müvekkilimizin onur, şeref ve haysiyetine saldırı gerçekleşmiştir. Sanığın savunması siyasidir. 'Yaptım ama neden yaptım' demeye getirmiştir. Şikayetçiyiz.En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

    SANIK AVUKATININ TALEBİ REDDEDİLDİ
    Sanık Yaşar'ın avukatı ise, Özlem Zengin'in görüntülü olarak duruşmaya bağlanmasını ve tanık olarak dinlenmesini istedi. Özlem Zengin'in yazılı ifadesinin yeterli olduğuna karar veren hakim, Zengin'in görüntülü olarak duruşmaya bağlanması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

    İDDİANAME
    İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı ile Özlem Zengin "müşteki" sıfatıyla yer alıyor. Mert Yaşar'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden avukatın davasında flaş gelişme