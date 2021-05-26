İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Özlem Zengin'in mahkemeye gönderdiği yazılı ifadesinde sanık Mert Yaşar'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Zengin'in avukatları da "Sanığın bu ahlaksız beyanı yüz binlerce kişiye ulaşmış, müvekkilimiz Twitter'da iki gün gündemde kalmıştır. Sanığın kullandığı ifadeler herkesin anlayabileceği niteliktedir, hayal dünyasını göstermektedir. Müvekkilimizin onur, şeref ve haysiyetine saldırı gerçekleşmiştir. Sanığın savunması siyasidir. 'Yaptım ama neden yaptım' demeye getirmiştir. Şikayetçiyiz.En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.





SANIK AVUKATININ TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık Yaşar'ın avukatı ise, Özlem Zengin'in görüntülü olarak duruşmaya bağlanmasını ve tanık olarak dinlenmesini istedi. Özlem Zengin'in yazılı ifadesinin yeterli olduğuna karar veren hakim, Zengin'in görüntülü olarak duruşmaya bağlanması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özlem Zengin "müşteki" sıfatıyla yer alıyor. Mert Yaşar'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep ediliyor.