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    Bakan Selçuk'tan flaş telafi eğitim açıklaması! Tarih belli oldu

    haberi... Milli Eğitim Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eğtiimde telafi uygulamasının haziran ayı itibarıyla başlayacağını söyledi.

    Flaş telafi eğitim açıklaması! Tarih belli oldu

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eğtiimde telafi uygulamasının haziran ayı itibarıyla başlayacağını söyledi.

    İşte Selçuk'un açıklamaları:
    Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
    Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci, öğretmen ve ailelerin sağlığını tehlikeye atmamak için temkinli bir çalışma yürütüyor. Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olan MEB, önümüzdeki günlerde 31 Mayıs'ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda okullarla ilgili alacağı kararı açıklayacak. MEB Bakanı Ziya Selçuk öğrenciler için bu yıl dönemin 2 Temmuz tarihinde sona ereceğini duyurmuştu.

    2 Temmuz tarihine kadar tam zamanlı olmasa da İlkokul, ortaokul ve liselerin belirli kademelerinde 1 Haziran itibariyle yüz yüze eğitime geçilmesi bekleniyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamada "Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık. Öğretmenlerimiz ve annelerimiz için zor bir dönem. Bunun farkındayız. Uzaktan eğitim çok zor ve yorucu." ifadelerini kullandı. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

        1 HAZİRAN'A KADAR UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK
        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrenciler, özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime geçildiği bilgisi paylaşıldı. Diğer kademelerdeki resmi ve özel örgün ve yaygın tüm ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

        2020-2021 EĞİTİM YILI 2 TEMMUZ'DA SONA ERECEK
        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'taki yarıyıl tatilini üç hafta yaptıklarını belirterek ikinci ara tatili Sömestr tatiline eklediklerini söyledi. Okulların uzatılması ile ilgili planlama yaptıklarına dikkat çeken Bakan "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." dedi.

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        Haberler Güncel Bakan Selçuk'tan flaş telafi eğitim açıklaması! Tarih belli oldu