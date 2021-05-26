Bakan Selçuk'tan flaş telafi eğitim açıklaması! Tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eğtiimde telafi uygulamasının haziran ayı itibarıyla başlayacağını söyledi.
İşte Selçuk'un açıklamaları:
Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci, öğretmen ve ailelerin sağlığını tehlikeye atmamak için temkinli bir çalışma yürütüyor. Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olan MEB, önümüzdeki günlerde 31 Mayıs'ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda okullarla ilgili alacağı kararı açıklayacak. MEB Bakanı Ziya Selçuk öğrenciler için bu yıl dönemin 2 Temmuz tarihinde sona ereceğini duyurmuştu.
2 Temmuz tarihine kadar tam zamanlı olmasa da İlkokul, ortaokul ve liselerin belirli kademelerinde 1 Haziran itibariyle yüz yüze eğitime geçilmesi bekleniyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamada "Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık. Öğretmenlerimiz ve annelerimiz için zor bir dönem. Bunun farkındayız. Uzaktan eğitim çok zor ve yorucu." ifadelerini kullandı. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.