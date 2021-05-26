Bakan Selçuk'tan flaş telafi eğitim açıklaması! Tarih belli oldu

2 Temmuz tarihine kadar tam zamanlı olmasa da İlkokul, ortaokul ve liselerin belirli kademelerinde 1 Haziran itibariyle yüz yüze eğitime geçilmesi bekleniyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamada "Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık. Öğretmenlerimiz ve annelerimiz için zor bir dönem. Bunun farkındayız. Uzaktan eğitim çok zor ve yorucu." ifadelerini kullandı. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.