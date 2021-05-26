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    ,hastaneye kaldırıldı: Covid-19 nedeniyle diyabet atağı geçirdiği anlaşıldı

    , 30 Nisan’da hastaneye kaldırıldı. COVİD-19 nedeniyle diyabet atağı geçirdiği anlaşıldı. Kan yağı 15 bine çıkınca, 18 gün yoğun bakımda kaldı. Virüsün şeker hastası yaptığı genç, tıp dünyasını şaşkınlığa uğrattı.

    Vakakaldık!

    Diyabet atağı geçiren genç, tıp literatürüne girdi. 'da yaşayan (14), 30 Nisan'da fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Diyabet komasına girdiği anlaşıldı.

    150 olması gereken kan yağının 100 kat artarak 15 bin olduğunu gören doktorlar hemen antikor ve PCR testi yaptı. Her iki testi de pozitif çıkan Mete Alp'in Corona nedeniyle diyabetinin tetiklendiği ortaya çıktı. 18 gün süren yaşam mücadelesini kazanan gencin, hayatına diyabet hastası olarak devam edeceği açıklandı.

    Tedaviyi gerçekleştiren Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. ol "Diyabet ataklarında lipit yüksekliği gördüğümüz bir tablodur aslında. Ama bu kadar yüksek düzeydeki trigliserid değerlerine literatürde rastlamadık. COVİD ile ilişkili olarak hiç böyle bir tablo görmedik. Alp'in durumunu literatürde de paylaşmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

    SAHİLLER DOLDU TAŞTI
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    NOTLAR
    H'DAN 40 gün sonra güzel haber geldi. Vaka sayısı 200 binin altına indi.
    'DE iz takip köpekleri semptomsuz COVİD hastalarını tespit edebildi.
    'DA günlük vaka sayıları 6 bine çıktı. kentinde hastanelerde yer kalmadı.


    'de 8 aylık a'ya aşı yapıldı. - aşısı olan Mincolla'da alerjik reaksiyona rastlanmadı.

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    Size cupak olsun
    Haberler Güncel Mete Alp Eskalan,hastaneye kaldırıldı: Covid-19 nedeniyle diyabet atağı geçirdiği anlaşıldı