Diyabet atağı geçiren genç, tıp literatürüne girdi. İstanbul'da yaşayan Mete Alp Eskalan (14), 30 Nisan'da fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Diyabet komasına girdiği anlaşıldı.

150 olması gereken kan yağının 100 kat artarak 15 bin olduğunu gören doktorlar hemen antikor ve PCR testi yaptı. Her iki testi de pozitif çıkan Mete Alp'in Corona nedeniyle diyabetinin tetiklendiği ortaya çıktı. 18 gün süren yaşam mücadelesini kazanan gencin, hayatına diyabet hastası olarak devam edeceği açıklandı.

Tedaviyi gerçekleştiren Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Varol "Diyabet ataklarında lipit yüksekliği gördüğümüz bir tablodur aslında. Ama bu kadar yüksek düzeydeki trigliserid değerlerine literatürde rastlamadık. COVİD ile ilişkili olarak hiç böyle bir tablo görmedik. Alp'in durumunu literatürde de paylaşmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

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