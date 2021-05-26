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    • 26.05.2021 16:19
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    arefesi hangi güne denk geliyor 2021? Kaç gün tatil olacak?

    Yılın ilk dini bayramı olan 'nı geride bırakırken vatandaşlar bir yandan da tarihini öğrenmek üzere araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başladı. Peki, ? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı arefesi hangi gün 2021?

    Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nı geride bırakırken vatandaşlar bir yandan da Kurban Bayramı tarihini öğrenmek üzere araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başladı. Peki, Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor 2021? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    İşte dini günler takvimi;

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

    2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
    Miraç Kandili: 10 Mart 2021
    Berat Kandili: 27 Mart 2021
    Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

        KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

        Kurban Bayramı, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan bir bayramdır. Sosyal adaletin gelişmesini ve Müslümanlar arasında birliği sağlar.Kişi, kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

        İslami kıstaslara göre zengin sayılan Müslümanların, malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda alışkanlık verir. Dünya malına düşkünlükten ve cimrilik hastalığından kurtarır.

        Fakirin de varlıklı kullar sayesinde Allah'a şükretmesine, yeryüzünde dünya nimetlerinin dağılımım konusunda karamsarlıktan kurtulmasına vesile olur.

        KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

        Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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        Haberler Güncel Kurban Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor 2021? Kurban Bayramı 1.günü ne zaman? Kaç gün tatil olacak?