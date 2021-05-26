Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nı geride bırakırken vatandaşlar bir yandan da Kurban Bayramı tarihini öğrenmek üzere araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başladı. Peki, Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor 2021? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar!
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
İşte dini günler takvimi;
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021
2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021