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    • 26.05.2021 21:09
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    Eski Belediye Başkanı HDP’li ’a terör örgütü PKK üyeliğinden hapis cezası!

    Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl görevinden uzaklaştırılan Eski Belediye Başkanı HDP'li , terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    HDP'liler şaşırtmıyor!

    'ın eski HDP'li Belediye Başkanı Terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Iğdır'da, 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş, 15 Mayıs 2020 günü terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    tarafından görevden uzaklaştırılan Akkuş, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Iğdır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akkuş, bugün 8'inci kez hakim karşısına çıktı.

    SAVUNMASINI YAPTI
    Tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılan Akkuş, son savunmasını yaptı.

    TUTUKLANDI
    Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Yaşar Akkuş hakkında gizli tanık beyanları ve yürütmüş olduğu siyasi faaliyetler sebebiyle 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis verildi.

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