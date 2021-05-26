1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu, dün Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında şu mesajları paylaştı:

Sözlerime, karşımızdaki meselenin İslamofobi yani 'İslam korkusu' değil, düpedüz İslam düşmanlığı olduğunu belirterek başlamak istiyorum.

Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır.

Yakın tarihte İslam düşmanlığının yol açtığı acıların, Bosna'daki katliamların, Arakan'daki kıyımlara halen Türkistan'dan Filistin'e pek çok yerde yaşanan trajedilere kadar sayısız örneği vardır.

Amerika'nın 11 Eylül saldırıları ardından başlattığı Müslümanları şeytanlaştırma stratejisi pek çok toplumun kültürel yapısında zaten var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetikleyen bir işlev görmüştür.

Dini özgürlüklerin kalesi olarak kendilerini seçkin konuma oturtanlar, bugün Müslümanlara ait her türlü sembolü yasaklama yarışındalar.

Bize düşen görev gerçekleri dünyaya anlatmak için çalışmaktır. Dünyadaki mültecilerin çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyorsa, birlik dayanışma sorunu var demektir.

DEVLERLE BULUŞACAK

Türkiye, küresel sermayeyi çekmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, bugün 18.00'da Microsoft, Netflix, Google, Intel, General Electric'in yer aldığı dünya devi 20 ABD'li şirketin CEO'larıyla bir araya gelecek. Toplantı, video konferans ile gerçekleşecek.