Yüksek lisans ALES puanı ne kadar? ALES baraj puanı kaç? 2021 ALES taban puanları!

ALES baraj puanı kaç? Yüksek lisans ALES puanı ne kadar? 2021 ALES taban puanları yüksek lisans yapmak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. 2021 ALES/1 sonuçları açıklandı ve sınava giren adaylar kaç puan aldığını öğrenmiş oldu. Sonuçların ardından yüksek lisans yapmak isteyenler puan barajını öğrenmek istiyor.
YÜKSEK LİSANS ALES PUANI NE KADAR?
ALES sınav sonuçlarının açıklamasının ardından üniversitelerin Yüksek Lisan puanları değişmektedir.
Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Bu şart YÖK'ün yayınladığı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilmektedir. Üniversite bu puanın altına düşüremez ama isterse daha yüksek puan almış olmayı isteyebilir.
YÜKSEK LİSANS ŞARTLARI NELER?
Yüksek Lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınır. Üniversite yabancı dil sınavını kendi yapmazsa YDS, IELTS, TOEFL gibi sınav sonuçlarını da kabul edebilir.
İlk yapmanız gereken başvuru yapmak istediğiniz üniversitelerin başvuru tarihlerini öğrenmek ve bu tarihlerde gerekli belgeleri götürüp teslim etmektir. Belge tesliminden sonra sizi mülakata çağırabilirler. Veya mülakattan önce bilim sınavı adı verilen bir sınava girebilirsiniz. (Başvuru için gerekli prosedürler üniversiteler arasında farklılık gösterebilir)