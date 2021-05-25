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    • 25.05.2021 16:39
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    Yüksek lisans ne kadar? kaç? 2021 !

    kaç? Yüksek lisans ne kadar? 2021 ALES puanları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. 2021 ALES/1 sonuçları açıklandı ve sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ALES puanları merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda dikkate alınıyor. Peki yüksek lisans ?

    takvim.com.tr
    Yüksek lisans ALES puanı ne kadar? ALES baraj puanı kaç? 2021 ALES taban puanları!

    ALES baraj puanı kaç? Yüksek lisans ALES puanı ne kadar? 2021 ALES taban puanları yüksek lisans yapmak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. 2021 ALES/1 sonuçları açıklandı ve sınava giren adaylar kaç puan aldığını öğrenmiş oldu. Sonuçların ardından yüksek lisans yapmak isteyenler puan barajını öğrenmek istiyor.

    YÜKSEK LİSANS ALES PUANI NE KADAR?

    ALES sınav sonuçlarının açıklamasının ardından üniversitelerin Yüksek Lisan puanları değişmektedir.

    Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Bu şart YÖK'ün yayınladığı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilmektedir. Üniversite bu puanın altına düşüremez ama isterse daha yüksek puan almış olmayı isteyebilir.

    YÜKSEK LİSANS ŞARTLARI NELER?

    Yüksek Lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınır. Üniversite yabancı dil sınavını kendi yapmazsa YDS, IELTS, TOEFL gibi sınav sonuçlarını da kabul edebilir.

    İlk yapmanız gereken başvuru yapmak istediğiniz üniversitelerin başvuru tarihlerini öğrenmek ve bu tarihlerde gerekli belgeleri götürüp teslim etmektir. Belge tesliminden sonra sizi mülakata çağırabilirler. Veya mülakattan önce bilim sınavı adı verilen bir sınava girebilirsiniz. (Başvuru için gerekli prosedürler üniversiteler arasında farklılık gösterebilir)

        Gerekli belgeler ve detaylar aşağıdaki gibidir:

        Lisans diploması:

        Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu'nca onaylanmış olmalıdır. Yüksek lisans programlarına, hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Ancak bu programlar dışından da öğrenci kabulüne anabilim dalları kurul önerileri, ilgili Fakülte Merkez Yetkili Kurullarının görüşleri, Dekanlık kanalı ile alınarak Enstitü Kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Özetle siz farklı bir alandan mezun olmuş olsanız bile bir yüksek lisans programına başvurabilirsiniz.

        ALES puanı:

        Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Bu şart YÖK'ün yayınladığı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilmektedir. Üniversite bu puanın altına düşüremez ama isterse daha yüksek puan almış olmayı isteyebilir.

        Yabancı Dil Sınavı:

        Tezli yüksek lisans için yabancı dil şartı vardır. Üniversite yabancı dil sınavını kendi yapabilir veya IELTS, YDS, TOEFL gibi sınavlardan birinin sonuç belgesini isteyebilir. Başvuru yapmak istediğiniz bölüm Türkçe eğitim veriyor olsa bile enstitüler yabancı dil sınavına girmenizi yada yeterlilik belgesi sunmanızı talep edebilir.
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