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    • 25.05.2021 17:10
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    'da yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

    'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç hurdaya adeta dönerken; 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

    Isparta'da yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı

    'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    Ali Y'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 42 AE 335 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Konya karayolu Fele köyü mevkisinde, Cihan Dalar idaresindeki 07 EPG 81 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kazada, sürücü Dalar ile araçtaki Elif Kaya Dalar, Ali ve Mine Doğru yaralandı.

    Sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Doğru müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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