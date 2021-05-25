Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Van Gölü, son 4 yıldır temizliğiyle mavi bayrak listesindeki yerini koruyor. Türkiye, dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayrak plajlarıyla bu yıl da yerini korudu.

İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 33 artarak 519'a yükseldi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Denize kıyısı olmadığı halde 2018 yılında Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Tuşba Belediyesi'ne ait Mollakasım Plajı, temizliğini en iyi şekilde muhafaza ediyor. Belediye, bölgeye yeni plajlar da yapmaya başladı. Ayanıs Halk Plaj da bu yaz sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak.

TURİST SAYISI ÇOK AZALDI

Türkiye'ye gelen turist sayısı, geçen yıla göre ilk dört ayda yüzde 35.64 azaldı. Nisan'da sadece yüzde 3.1 arttı. Bu yıl Nisan'da 156 bin Rus, 77 bin Ukraynalı, 54 bin Alman turist geldi.

BODRUM DEĞİL VAN GÖLÜ

Van Gölü sahilindeki plaj, 4 yıl önce Mavi Bayrak aldı. İranlı turistlerin de akınına uğradı.