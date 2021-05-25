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    'nün Mollakasım Plajı 'u aratmadı

    Denize kıyısı olmadığı halde 'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan , son 4 yıldır temizliğiyle mavi bayrak listesindeki yerini koruyor. lü'nün kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor.

    Number Van!

    Denize kıyısı olmadığı halde 'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan , son 4 yıldır temizliğiyle mavi bayrak listesindeki yerini koruyor. Türkiye, dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayrak plajlarıyla bu yıl da yerini korudu.

    ve 'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 33 artarak 519'a yükseldi.

    Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan lü'nün kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Denize kıyısı olmadığı halde 2018 yılında Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan 'ne ait Mollakasım Plajı, temizliğini en iyi şekilde muhafaza ediyor. Belediye, bölgeye yeni plajlar da yapmaya başladı. da bu yaz sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak.

    TURİST SAYISI ÇOK AZALDI
    Türkiye'ye     gelen turist sayısı, geçen yıla göre ilk dört ayda yüzde 35.64 azaldı. Nisan'da sadece yüzde 3.1 arttı. Bu yıl Nisan'da 156 bin , 77 bin lı, 54 bin turist geldi.

    BODRUM DEĞİL VAN GÖLÜ
    Van Gölü sahilindeki plaj, 4 yıl önce Mavi Bayrak aldı. turistlerin de akınına uğradı.

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    Haberler Güncel Van Gölü'nün Mollakasım Plajı Bodrum'u aratmadı