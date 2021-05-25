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    • 25.05.2021 13:42
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    'nin markası 'e yeni rota! Sayı 47'ye yükseldi

    Türkiye'nin en büyük markalarından 'nin kuruluşu olan , Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı uçuş ağına ekledi. Böylece AnadoluJet'in uçtuğu uluslararası nokta 47'ye yükseldi.

    THY'nin markasına yeni rota! Sayı 47'ye yükseldi

    nın () başarılı markası , Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı uçuş ağına ekleyerek, uçtuğu uluslararası nokta sayısını 47'ye çıkardı.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin başarılı markası AnadoluJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Sofya Havalimanı'ndan Akdeniz'in tatil cenneti Antalya'ya icra edilecek uçuşlar ile AnadoluJet misafirleri, eşsiz güzellikteki tatil bölgesine seyahat etme imkanı bulacak.

    Sofya Havalimanı-Antalya Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleştirilecek uçuşlar, haftanın 2 günü çarşamba ve cumartes icra edilecek. Seferler, Sofya Havalimanı'ndan saat 13.45'te, Antalya Havalimanı'ndan ise saat 11.00'de düzenlenecek.

    AnadoluJet misafirleri, 31 Mart 2022 tarihine kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına da sahip. AnadoluJet, yolcularının ve uçuş ekibinin sağlıklı ve güvenli bir seyahat gerçekleştirebilmeleri için hijyen önlemlerini yüksek standartlarda, düzenli olarak uyguluyor.

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    Haberler Güncel THY'nin markası AnadoluJet'e yeni rota! Sayı 47'ye yükseldi